Rheinmetall-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai

Die Rheinmetall-Aktie wurde im Mai 2026 von 21 Experten analysiert.

20 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 2.025,48 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Rheinmetall auf 1.293,40 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 2.100,00 EUR 62,36 28.05.2026 Barclays Capital 2.035,00 EUR 57,34 22.05.2026 Jefferies & Company Inc. 1.890,00 EUR 46,13 22.05.2026 UBS AG 1.600,00 EUR 23,70 21.05.2026 Barclays Capital 2.035,00 EUR 57,34 20.05.2026 Bernstein Research 1.900,00 EUR 46,90 14.05.2026 Warburg Research 1.550,00 EUR 19,84 11.05.2026 Deutsche Bank AG 2.100,00 EUR 62,36 08.05.2026 UBS AG 2.200,00 EUR 70,09 08.05.2026 Bernstein Research 2.050,00 EUR 58,50 08.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 1.500,00 EUR 15,97 08.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 2.100,00 EUR 62,36 07.05.2026 Jefferies & Company Inc. 2.220,00 EUR 71,64 07.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 2.130,00 EUR 64,68 07.05.2026 Deutsche Bank AG 2.100,00 EUR 62,36 05.05.2026 Bernstein Research 2.050,00 EUR 58,50 05.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 2.300,00 EUR 77,83 05.05.2026 UBS AG 2.200,00 EUR 70,09 05.05.2026 Jefferies & Company Inc. 2.220,00 EUR 71,64 05.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 2.130,00 EUR 64,68 05.05.2026 Barclays Capital 2.125,00 EUR 64,30 05.05.2026

Redaktion finanzen.ch