DHL Group 40.92 CHF 0.00% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Frachtraten seien im Februar schwach geblieben, schrieb Michael Aspinall am Freitag. Im zuletzt stagnierenden Bereich der Luftfracht gebe es wenig Signale für eine Nachfragebelebung./rob/mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.