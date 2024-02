NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Wechselkursentwicklungen habe er seine Erwartungen etwas reduziert, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Wachstumsperspektive des Konzerns und die Bewertung der Aktien erschienen aber weiter attraktiv./mis/ajx;