FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Telekom nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Die operative Entwicklung der Bonner sei intakt, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Wegen der guten Geschäfte der US-Tochter T-Mobile US hätten sie zudem den Ausblick angehoben. Die Ziele erschienen gut erreichbar./gl/edh;