NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Er habe bereits mit weiteren Lithium-Transaktionen des Bergbaukonzerns gerechnet, schrieb Ben Davis in einem am Montag vorliegenden Kommentar zum angekündigten Gemeinschaftsunternehmen in Chile mit dem Branchenkollegen Codelco./rob/gl/he;