NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rio Tinto auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5920 Pence belassen. Das Gemeinschaftsunternehmen des Bergbaukonzerns mit dem Branchenkollegen Codelco in Chile bedeute einen Ausbau der Lithium-Stretegie, habe aber keinen Einfluss auf seine Gewinnschätzungen, schrieb Dominic O'Kane in einem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/gl/he;