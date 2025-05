NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan anlässlich eines Investorentags und vorab veröffentlichter Präsentationsfolien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Nach einem bisher überdurchschnittlichen Kursanstieg in diesem Jahr dürfte das Management detailliert darlegen, wie diese relativ gute Entwicklung auch längerfristig stattfinden solle, schrieb Gerard Cassidy in einer am Montag vorliegenden Studie. Erstklassige Leistungen seien schließlich "ein Markenzeichen" von JPMorgan./tih/he;