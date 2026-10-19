Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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Deutsche Telekom Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das Aufkommen der agentenbasierten KI als Risiko für die Preisbildung und die Ambitionen des Satelliten-Internetanbieters Starlink im Bereich des terrestrischen US-Mobilfunks hätten der T-Aktie im bisherigen vierten Quartal eine im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Entwicklung eingebrockt, schrieb Robert Grindle in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sei aber der Ansicht, dass der Markt damit überreagiert habe./edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25.73 €
|
Abst. Kursziel*:
55.46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55.88%
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
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