Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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20.10.2026 11:25:28
Deutsche Börse Overweight
Deutsche Börse
285.94 CHF 0.37%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Börse auf "Overweight" belassen. Die europäischen Börsenbetreiber hätten sowohl im Aktien-Kassageschäft als auch mit Derivaten einen starken Start ins laufende Quartal hingelegt, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung./gl/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
307.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
308.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Enrico Bolzoni
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
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19.10.26
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19.10.26
|Minuszeichen in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
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19.10.26
|DAX-Handel aktuell: DAX fällt zurück (finanzen.ch)
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19.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
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15.10.26
|EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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|Deutsche Börse Overweight
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|09.10.26
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|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Deutsche Börse Buy
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|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
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