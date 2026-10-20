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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Börse auf "Overweight" belassen. Die europäischen Börsenbetreiber hätten sowohl im Aktien-Kassageschäft als auch mit Derivaten einen starken Start ins laufende Quartal hingelegt, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung./gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.