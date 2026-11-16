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16.11.2026 09:40:10

Deutsche Börse Buy

Deutsche Börse
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 339 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sein neuer "Primus inter pares" sei die LSE dank des stabilen Daten-Geschäfts und wachstumsstarker Trading-Assets, schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den europäischen Börsenbetreibern. Er bestätigt allerdings auch seine Kaufempfehlungen für die LSE und die Euronext./rob/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
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Benjamin Goy 		KGV*:
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13.11.26 Deutsche Börse Equal Weight Barclays Capital
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23.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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