Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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Deutsche Börse Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 339 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sein neuer "Primus inter pares" sei die LSE dank des stabilen Daten-Geschäfts und wachstumsstarker Trading-Assets, schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den europäischen Börsenbetreibern. Er bestätigt allerdings auch seine Kaufempfehlungen für die LSE und die Euronext./rob/ag/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
340.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
330.20 €
|
Abst. Kursziel*:
2.97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
329.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.09%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
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