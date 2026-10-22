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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

284.50
CHF
5.80
CHF
2.08 %
11:42:59
SWX
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22.10.2026 10:31:45

Deutsche Börse Buy

Deutsche Börse
285.35 CHF 0.01%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 313 auf 339 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber habe ein gutes Zahlenwerk für das dritte Quartal abgeliefert, schrieb Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Prognosen nach oben./rob/edh/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
339.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
310.40 € 		Abst. Kursziel*:
9.21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
310.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.32%
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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