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Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

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13.11.2026 08:24:14

Deutsche Börse Equal Weight

Deutsche Börse
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien der Deutschen Börse bei unverändertem Kursziel von 320 Euro von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Grace Dargan setzt nun voll auf Euronext-Aktie, die sie am Donnerstagabend mit "Overweight" empfahl. Die Franzosen böten das dynamischste Gewinnwachstum unter den europäischen Börsenbetreibern und seien zunehmend attraktiv bewertet. Dargan betonte, dass sie für Euronext-Aktien mit 210 Euro nun das höchste Kursziel am Markt ansetzt./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Equal Weight
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
320.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
327.10 € 		Abst. Kursziel*:
-2.17%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
326.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Grace Dargan 		KGV*:
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08:24 Deutsche Börse Equal Weight Barclays Capital
03.11.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
23.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
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