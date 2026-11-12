Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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Deutsche Börse Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien der Deutschen Börse bei unverändertem Kursziel von 320 Euro von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Grace Dargan setzt nun voll auf Euronext-Aktie, die sie am Donnerstagabend mit "Overweight" empfahl. Die Franzosen böten das dynamischste Gewinnwachstum unter den europäischen Börsenbetreibern und seien zunehmend attraktiv bewertet. Dargan betonte, dass sie für Euronext-Aktien mit 210 Euro nun das höchste Kursziel am Markt ansetzt./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
320.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
327.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.17%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
326.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.11%
|
Analyst Name::
Grace Dargan
|
KGV*:
-
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