Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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Deutsche Börse Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Werner am Dienstag in einer ersten Reaktion. Dies sei aber vor allem dem Handels- und Clearing-Geschäft zu verdanken, das künftig eher nicht positiv überraschen sollte. Zudem seien die Aktien schon hoch bewertet./rob/gl/ck;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
265.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
300.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.93%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
308.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.13%
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|284.40
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