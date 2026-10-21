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Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

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21.10.2026 12:55:15

Deutsche Börse Neutral

Deutsche Börse
285.69 CHF -0.19%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Werner am Dienstag in einer ersten Reaktion. Dies sei aber vor allem dem Handels- und Clearing-Geschäft zu verdanken, das künftig eher nicht positiv überraschen sollte. Zudem seien die Aktien schon hoch bewertet./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
265.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
300.90 € 		Abst. Kursziel*:
-11.93%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
308.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.13%
Analyst Name::
Michael Werner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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