Dermapharm Aktie 40166352 / DE000A2GS5D8
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Dermapharm Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach Zahlen mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Fabian Piasta attestierte dem Pharmaunternehmen am Donnerstag ein solides drittes Quartal. Die bestätigte Prognose impliziere für das vierte Quartal ein spärliches Umsatzwachstum, um die das untere Ende der Zielspanne zu erreichen. Den Konsens zu erreichen, sei etwas anspruchsvoller./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Hold
|
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
37.00 €
|
Abst. Kursziel*:
18.92%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
37.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.65%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dermapharm Holding SE
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05.11.26
|EQS-AFR: Dermapharm Holding SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
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05.11.26
|EQS-AFR: Dermapharm Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
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16.10.26
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