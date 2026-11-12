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Dermapharm Aktie 40166352 / DE000A2GS5D8

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12.11.2026 10:22:30

Dermapharm Hold

Dermapharm
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach Zahlen mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Fabian Piasta attestierte dem Pharmaunternehmen am Donnerstag ein solides drittes Quartal. Die bestätigte Prognose impliziere für das vierte Quartal ein spärliches Umsatzwachstum, um die das untere Ende der Zielspanne zu erreichen. Den Konsens zu erreichen, sei etwas anspruchsvoller./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Hold
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
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18.92%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
37.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.65%
Analyst Name::
Fabian Piasta 		KGV*:
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