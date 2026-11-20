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20.11.2026 13:01:00
Dermapharm-Aktie verliert: Aufsicht erklärt Konzernabschluss für fehlerhaft
Die Bafin hat bei Dermapharm Fehler im Konzernabschluss 2025 festgestellt und Verstösse gegen internationale Rechnungslegungsvorschriften beanstandet.
Dermapharm-Aktie: Bafin beanstandet fehlende Wertberichtigung
Zum anderen sei im Konzernanhang bei der Erläuterung der Geschäftsvorfälle mit nahestehenden Unternehmen eine Verzehnfachung des Geschäftsvolumens mit dem Mutterunternehmen angegeben worden, auf 70,8 Millionen Euro 2025 von 7,0 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Allerdings habe die Angabe gefehlt, dass dem Anstieg eine Darlehensgewährung an das Mutterunternehmen in Höhe von 70,0 Millionen Euro zu Grunde liegt. Die sei ein Verstoss gegen die Rechnungslegungsvorschrift IAS 24.18.
Dermapharms gebilligter Konzernabschluss zum 31. Dezember 2025 sei somit "fehlerhaft", teilte die Bafin mit.
Folgen der Bafin-Prüfung noch offen
Es war nicht unmittelbar klar, wieviel Zeit Dermapharm hat, den nach Ansicht der Aufsicht fehlerhaften Abschluss zu korrigieren bzw. ob das SDAX-Unternehmen eine Strafe zahlen muss. Einem Bafin-Sprecher zufolge geschieht die Korrektur des Abschlusses üblicherweise mit dem Folgeabschluss. Ob ein Bussgeld erhoben wird, wird in einem möglichen separaten Ordnungswidrigkeitsverfahren geklärt.
Dermapharm reagierte nicht unmittelbar auf Bitten um Stellungnahme. Dermapharm hatte im Juli mitgeteilt, das Unternehmen befinde sich "zu den von der Bafin adressierten Fragestellungen in einem konstruktiven Austausch mit der Aufsicht und hat hierzu umfassend Stellung genommen".
"Wir sind von der Ordnungsmässigkeit unserer Rechnungslegung überzeugt und werden die Bafin bei ihrer Prüfung weiterhin transparent, kooperativ und umfassend unterstützen", hatte Dermapharm mit Sitz in Grünwald bei München in einer schriftlichen Stellungnahme im Juli mitgeteilt.
Bafin hatte die Prüfung am 14. Juli eingeleitet und am 17. Juli mitgeteilt, es lägen der Aufsicht "konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass die Dermapharm Holding SE gegen Rechnungslegungsvorschriften verstossen hat".
Die Dermapharm-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,45 Prozent auf 33,305 Euro.
DOW JONES
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