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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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26.03.2026 14:16:38

Delivery Hero Outperform

Delivery Hero
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Delivery Hero nach detaillierten Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Eckdaten zum vierten Quartal seien schon bekannt gewesen und so liege der Fokus nun auf einem respektabel hohen Free Cashflow, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa am Donnerstag in einem ersten Kommentar. Mit 250 Millionen Euro habe dieser über dem Analystenkonsens von 201 Millionen gelegen. Außerdem stehe der Ausblick im Fokus, wobei der Konsens hier auf Ebene des operativen Gewinns (bereinigtes Ebitda) eher am oberen Ende der Zielspanne liege./rob/tih/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 02:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 02:57 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
15.80 € 		Abst. Kursziel*:
121.59%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
15.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
123.64%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
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