Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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26.03.2026 12:47:30
Delivery Hero Buy
Delivery Hero
14.69 CHF 1.35%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Jahreszahlen des Essenslieferdienstes hätten wenig Neues geboten, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht "vergleichsweise harmlose Zahlen" leicht positiv, verwies aber auf die andauernden strategischen Erwägungen des Unternehmens./tih/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.11 €
|
Abst. Kursziel*:
98.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
98.82%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse