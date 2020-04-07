|Kurse + Charts + Realtime
Delivery Hero Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Marktanteil der südkoreanischen Tochter Baemin sei im Juli gesunken und habe damit die im Juni erzielte, erste Verbesserung seit Jahresbeginn wieder komplett abgegeben, schrieb Jo Barnet-Lamb in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Für die Anlegerstimmung sei dies nicht gerade hilfreich. Allerdings zögen die Konsumausgaben der Koreaner mit dem Gutschein-Programm der Regierung zuletzt an, was Baemin eine Rückkehr auf den Wachstumsweg erleichtere./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.96 €
|
Abst. Kursziel*:
58.60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59.73%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Analysen zu Delivery Hero
|06:17
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13.08.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|21.07.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|10.07.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
