NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone nach US-Daten von Anfang bis Mitte Dezember auf "Underperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Milchprodukte-Hersteller habe seine solide Dynamik mit einem Umsatzwachstum von 5,2 Prozent fortgesetzt, schrieb Analyst Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie zur europäischen Lebensmittel- und Konsumgüterbranche. Dazu habe vor allem das Mengenwachstum beigetragen./ck/gl;