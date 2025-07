STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Gewinne

Letztendlich tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1.49 Prozent höher bei 5’376.94 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4.453 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.772 Prozent auf 5’338.99 Punkte an der Kurstafel, nach 5’298.07 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5’336.58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’376.94 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0.363 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 17.06.2025, bei 5’288.68 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 17.04.2025, den Stand von 4’935.34 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 17.07.2024, bei 4’891.46 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 9.33 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’568.19 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’540.22 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens (+ 4.08 Prozent auf 226.00 EUR), SAP SE (+ 2.25 Prozent auf 265.80 EUR), Airbus SE (+ 2.21 Prozent auf 185.14 EUR), Infineon (+ 1.98 Prozent auf 38.15 EUR) und Stellantis (+ 1.97 Prozent auf 8.18 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen BMW (-0.73 Prozent auf 83.84 EUR), Eni (-0.60 Prozent auf 14.18 EUR), Deutsche Börse (-0.57 Prozent auf 263.60 EUR), adidas (-0.48 Prozent auf 206.50 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0.43 Prozent auf 4.89 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 5’832’634 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 303.254 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

