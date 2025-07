Aufschwung hält nicht an: Ist das Kurspotenzial der AMD-Aktie ausgereizt?

• AMD-Aktie zeigt derzeit Stärke• Analysten uneinig über weiteres Potenzial• Quartalszahlen stehen am 5. August ins Haus

Die AMD-Aktie hat in den letzten drei Monaten an der US-Börse NASDAQ rund 83 Prozent an Wert hinzugewonnen und damit besser performt als der Konkurrent NVIDIA, dessen Anteilsschein im gleichen Zeitraum "nur" um gut 70 Prozent gestiegen ist. Am Freitag geht es für die AMD-Aktie jedoch um 1,68 Prozent auf 157,69 US-Dollar runter.

Analysten raten bei AMD-Aktie zum Kauf - Geteilte Meinung bei Aufwärtspotenzial

Der starke Lauf ruft auch immer mehr Experten auf den Plan: Die Analystengemeinde hat ihre Beobachtung des Chipherstellers deutlich intensiviert - die Zahl der Coverage-Analysten stieg in den vergangenen 12 Monaten um 30 Prozent. Bemerkenswert ist dabei die überwältigende Kaufempfehlung: Laut "TipRanks" bwerten 25 von 35 Experten die AMD-Aktie mit "Buy". Bei den übrigen zehn lautet das Votum "Hold", zum Verkauf rät derzeit kein Analyst.

Bei den Kurszielen sind die Experten allerdings durchaus unterschiedlicher Meinung. So bewegen sich die Zielmarken laut "TipRanks" zwischen 95 und 200 US-Dollar, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 141,87 US-Dollar und damit mehr als zehn Prozen unter dem aktuellen Niveau.

Quartalszahlen könnten neue Impulse setzen

Der Blick der Anleger richtet sich nun immer mehr auf die in Kürze anstehenden Quartalszahlen. Der Bericht zum abgelaufenen Jahresviertel, den AMD nach Handelsschluss am 5. August vorlegen will, könnte zu einem neuen Kurstreiber werden. Denn einige Branchenbeobachter halten die aktuellen Konsensprognosen für zu konservativ - ein "sequenzieller Rückgang" mit nur noch 27 Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahr erscheint angesichts des anhaltenden KI-Markt-Booms unrealistisch.

Im Mittel gehen die Experten von einem Gewinn je Aktie in Höhe von 0,479 US-Dollar aus - nach 0,160 US-Dollar im Vorjarheszeitraum. Der Umsatz dürfte laut den Analysten wohl von 5,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf 7,4 Milliarden US-Dollar klettern.

Redaktion finanzen.ch