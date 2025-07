NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volvo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Die überraschend guten Geschäftszahlen belegten, dass der Nutzfahrzeughersteller aus einer Position der Stärke durch die unsicheren Zeiten navigiere, schrieb Akshat Kacker in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den jüngsten Quartalsbericht./gl/he;