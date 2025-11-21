CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
CTS Eventim Outperform
CTS Eventim
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim nach Zahlen von 100 auf 99 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal sorge für Erleichterung, schrieb Annick Maas am Freitag. Sie verwies hier auf Kursverluste im Vorfeld und das schwache zweite Quartal./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 06:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 06:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 06:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
CTS Eventim
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
99.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
76.25 €
Abst. Kursziel*:
29.84%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
81.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
21.03%
Analyst Name::
Annick Maas
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu CTS Eventim
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
20.11.25
|Gewinn von CTS Eventim steigt - Jahresziele bestätigt (AWP)
20.11.25
|XETRA-Handel MDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
20.11.25
|EQS-News: CTS EVENTIM: Profitable growth in the third quarter (EQS Group)
20.11.25