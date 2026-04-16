CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
CEWE StiftungCo Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Der Fotodienstleister sei ein grundsolides Unternehmen mit einer gesunden Bilanz und einer starken Dividendenhistorie, schrieb Volker Bosse am Donnerstag. Allerdings gebe es keinen kurzfristigen Kurstreiber. Für einen Kurssprung nach oben könnte freilich ein Verkauf des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck sorgen. Die Sparte leide aber aktuell unter der insgesamt schwachen gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland. Unternehmen hielten ihre Werbeaktivitäten zurück oder reduzierten diese./la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
Analyst:
Baader Bank
Kursziel:
126.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
97.70 €
Abst. Kursziel*:
28.97%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
98.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
28.31%
Analyst Name::
Volker Bosse
KGV*:
-








Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
|12:41
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|14.04.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|26.03.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|26.03.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|25.02.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
