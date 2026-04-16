CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901

90.00
CHF
3.90
CHF
4.53 %
14:12:14
SWX
16.04.2026 12:41:58

CEWE StiftungCo Buy

CEWE Stiftung
90.49 CHF 2.43%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Der Fotodienstleister sei ein grundsolides Unternehmen mit einer gesunden Bilanz und einer starken Dividendenhistorie, schrieb Volker Bosse am Donnerstag. Allerdings gebe es keinen kurzfristigen Kurstreiber. Für einen Kurssprung nach oben könnte freilich ein Verkauf des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck sorgen. Die Sparte leide aber aktuell unter der insgesamt schwachen gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland. Unternehmen hielten ihre Werbeaktivitäten zurück oder reduzierten diese./la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 12:02 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
126.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
97.70 € 		Abst. Kursziel*:
28.97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
98.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.31%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

