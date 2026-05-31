So schätzen die Analysten die Zukunft der CEWE Stiftung-Aktie ein

Die CEWE Stiftung-Aktie wurde im Mai 2026 von 5 Analysten unter die Lupe genommen.

5 Experten empfehlen die CEWE Stiftung-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 133,20 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 30,60 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von CEWE Stiftung in Höhe von 102,60 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 139,00 EUR 35,48 22.05.2026 Baader Bank 126,00 EUR 22,81 18.05.2026 Warburg Research 149,00 EUR 45,22 12.05.2026 Baader Bank 126,00 EUR 22,81 12.05.2026 Baader Bank 126,00 EUR 22,81 11.05.2026

Redaktion finanzen.ch