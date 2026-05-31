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CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901

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Analystenmeinungen 31.05.2026 18:00:38

So schätzen die Analysten die Zukunft der CEWE Stiftung-Aktie ein

So schätzen die Analysten die Zukunft der CEWE Stiftung-Aktie ein

Analysten haben im abgelaufenen Monat die CEWE Stiftung-Aktie unter die Lupe genommen.

CEWE Stiftung
93.25 CHF 0.38%
Kaufen Verkaufen

Die CEWE Stiftung-Aktie wurde im Mai 2026 von 5 Analysten unter die Lupe genommen.

5 Experten empfehlen die CEWE Stiftung-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 133,20 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 30,60 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von CEWE Stiftung in Höhe von 102,60 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Warburg Research139,00 EUR35,4822.05.2026
Baader Bank126,00 EUR22,8118.05.2026
Warburg Research149,00 EUR45,2212.05.2026
Baader Bank126,00 EUR22,8112.05.2026
Baader Bank126,00 EUR22,8111.05.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: CEWE
In eigener Sache

Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal

Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.

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18.05.26 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
12.05.26 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’104.97 19.57 SRFB9U
Short 14’380.56 13.85 SQEBJU
Short 14’928.09 8.88 SJ1B5U
SMI-Kurs: 13’542.66 29.05.2026 17:31:09
Long 13’000.95 19.86 SVB5UU
Long 12’702.65 13.85 BSU9TU
Long 12’169.04 8.97 SBWBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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