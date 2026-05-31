CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
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31.05.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Zukunft der CEWE Stiftung-Aktie ein
Analysten haben im abgelaufenen Monat die CEWE Stiftung-Aktie unter die Lupe genommen.
Die CEWE Stiftung-Aktie wurde im Mai 2026 von 5 Analysten unter die Lupe genommen.
5 Experten empfehlen die CEWE Stiftung-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 133,20 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 30,60 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von CEWE Stiftung in Höhe von 102,60 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|139,00 EUR
|35,48
|22.05.2026
|Baader Bank
|126,00 EUR
|22,81
|18.05.2026
|Warburg Research
|149,00 EUR
|45,22
|12.05.2026
|Baader Bank
|126,00 EUR
|22,81
|12.05.2026
|Baader Bank
|126,00 EUR
|22,81
|11.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
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|Baader Bank
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|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
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|Baader Bank
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|CEWE Stiftung Buy
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|CEWE Stiftung Buy
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