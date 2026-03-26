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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cewe nach finalen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Resultate hätten den zuvor veröffentlichten Eckdaten entsprochen, schrieb der Analyst Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Der Fotodienstleister sei auf Kurs, um den beständigen Wachstumstrend fortzusetzen. Es bleibe aber abzuwarten, welche Rolle die Kosteninflation und die Marketingausgaben im laufenden Geschäftsjahr spielen werden./rob/tih/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.