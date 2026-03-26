Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’616 -0.8%  SPI 17’633 -0.6%  Dow 46’429 0.7%  DAX 22’620 -1.5%  Euro 0.9151 0.0%  EStoxx50 5’570 -1.4%  Gold 4’441 -1.8%  Bitcoin 55’049 -2.5%  Dollar 0.7934 0.2%  Öl 106.8 3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Sika41879292Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Siemens-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Buy
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
Meta, Alphabet-Tochter Google und Snapchat unter Beobachtung: Untersuchungen zu Suchtpotenzial und Jugendschutz - Aktien im Blick
DEUTZ-Aktie dennoch tiefrot: Nach Rekordjahr peilt der Motorenbauer weiteres Wachstum an
ProSiebenSat.1-Aktie dennoch stärker: Schwieriges Jahr dank Werbeflaute erwartet
Suche...
Plus500 Depot

CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901

84.60
CHF
-2.20
CHF
-2.53 %
12:31:45
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.03.2026 10:17:18

CEWE StiftungCo Buy

CEWE Stiftung
85.25 CHF -3.84%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cewe nach finalen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Resultate hätten den zuvor veröffentlichten Eckdaten entsprochen, schrieb der Analyst Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Der Fotodienstleister sei auf Kurs, um den beständigen Wachstumstrend fortzusetzen. Es bleibe aber abzuwarten, welche Rolle die Kosteninflation und die Marketingausgaben im laufenden Geschäftsjahr spielen werden./rob/tih/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
140.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
93.30 € 		Abst. Kursziel*:
50.05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
93.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49.89%
Analyst Name::
Philipp Kaiser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?