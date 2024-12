NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Carl Zeiss Meditec nach Geschäftszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe mit dem Umsatz im abgelaufenen Quartal enttäuscht, schrieb Analystin Anchal Verma in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe positiv überrascht, wogegen das berichtete Ebit die Erwartungen klar verfehlt habe. Der Fokus dürfte indes auf den weiter reduzierten Zielen für das neue Geschäftsjahr und dem gesenkten mittelfristigen Margenausblick liegen./gl/mne;