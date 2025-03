NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Carl Zeiss Meditec den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt. Damit gab Analystin Anchal Verma in einem am Montag vorliegenden Ausblick ihren skeptischen Erwartungen für die Mitte Mai anstehenden Quartalszahlen des Medizintechnikanbieters Ausdruck. Die fundamentale Einstufung für die Aktie beließ sie auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41 Euro. Sie könne zwar nachvollziehen, dass die Anleger nach dem turbulenten Vorjahr nun zugriffen, nicht aber die überdurchschnittliche Kursentwicklung seit Jahresbeginn, so die Expertin. Angesichts begrenzter Hinweise auf eine Nachfrageerholung verdiene die Aktie keine Bewertungsprämie, sondern einen Abschlag zur schneller wachsenden Branche. Im Bereich Augenheilkunde seien die Alcon-Papiere werthaltiger./gl/zb;