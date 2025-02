NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Sector Perform" belassen. Es gebe beim Medizintechnikhersteller weiterhin ein beträchtliches längerfristiges Aufwärtspotenzial, das sich in der Qualität der Produkte und in der starken Wettbewerbsposition widerspiegele, schrieb Analyst Jack Reynolds-Clark in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Von letzterem dürfte der Konzern erheblich profitieren, sobald sich insbesondere in China seine Endmärkte zu erholen beginnen./la/ag;