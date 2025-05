NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Carl Zeiss Meditec nach der Bekanntgabe des Rücktritts von Vorstandschef Markus Weber auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die starke Kurserholung der Aktie seit Jahresbeginn deute auf Optimismus hinsichtlich einer Trendwende hin, Webers Fortgang dagegen könnte ein Indikator dafür sein, dass dies möglicherweise doch nicht der Fall sei, schrieb Analystin Anchal Verma in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während einige Investoren den Führungswechsel begrüßen dürften, könnten andere besorgt sein. Ihr zufolge dürfte ein neuer Chef wahrscheinlich die mittelfristige Strategie und die Finanzziele anpassen, was die Unsicherheit hinsichtlich der Schätzungen erhöhe./ck/he;