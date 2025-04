NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Eckdaten zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Medizintechnikanbieter habe die Markterwartungen in puncto Umsatz und operatives Ergebnis (Ebita) deutlich übertroffen, schrieb Analystin Susannah Ludwig in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Enttäuschend sei zwar, dass die Jenaer trotz dieser Resultate weitgehend an ihren Zielen festgehalten hätten. Allerdings habe der Konzern in den letzten Jahren seine Prognosen verfehlt. Insofern geht die Expertin davon aus, dass Carl Zeiss Meditec jetzt versucht, einen konservativen Ansatz zu verfolgen./la/he;