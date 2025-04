NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Carl Zeiss Meditec nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Medizintechnikanbieter habe mit dem Umsatz und mehr noch mit dem berichteten operativen Ergebnis (Ebita) die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analystin Anchal Verma in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Die Konsens-Jahresschätzung für das Ebita dürfte steigen. Allerdings habe es einen Vorzieheffekt der Nachfrage ins zweite Geschäftsquartal gegeben, was zu einem trägeren zweiten Geschäftshalbjahr führen dürfte. Das spiegele wohl auch die Bestätigung des Jahresausblicks wider./gl/mis;