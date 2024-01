ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Carl Zeiss Meditec von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 89 auf 125 Euro angehoben. Die Aktie des Medizintechnikkonzerns biete eine der besten Wachstumsstories im Sektor und werde mit einem nur halb so hohen Aufschlag zu diesem gehandelt wie in der Vergangenheit, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Übernahme des Augenheilkunde-Spezialisten Dorc beinhalte zudem mehr Ergebnispotenzial (EPS) als vom Markt eingepreist. Er hob seine Schätzungen für das bereinigte EPS in den Jahren bis 2028 um bis zu 17 Prozent an./gl/ajx;