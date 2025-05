NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen von 71 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Medizintechnik-Unternehmen habe ein solides zweites Geschäftsquartal hinter sich, schrieb Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grundlage dafür sei eine Erholung des chinesischen Marktes für refraktive Optiken gewesen. Carl Zeiss sei auf Kurs für ein stärkeres zweites Halbjahr./rob/tih/edh;