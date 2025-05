FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Carl Zeiss Meditec von 50 auf 57 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Medizintechnikhersteller verzeichne in China und den USA eine Erholung, in China sei die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung aber noch unklar, schrieb Analyst Sven Kürten am Mittwoch in einer Nachbetrachtung der Zahlen für das zweite Geschäftsquartal. Dieses bezeichnete er als ermutigend./rob/ajx/jha;