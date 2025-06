NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analyst Richard Vosser beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Entscheidung des obersten US-Gerichts, im Glyphosat-Streit die Meinung der Regierung einzuholen. Obwohl es positiv sei, dass der Fall Durnell nicht generell abgewiesen wurde, verzögere sich eine mögliche kurzfristige Lösung des Rechtsstreits auf Bundesebene./tih/stw;