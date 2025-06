NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Schwierige Vergleichszahlen und die US-Nachfrage dürften das Wachstum belastet haben, schrieb Edward Hockin in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Planbarkeit der diesjährigen Umsatzentwicklung sei bei dem Aromen- und Duftstoffhersteller eingeschränkt./tih/stw;