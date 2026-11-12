Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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13.11.2026 08:11:23
Brenntag SE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag nach dem Kapitalmarkttag von 47 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Wachstums- und Effizienzambitionen des Chemikalienhändlers nähmen zu, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstagabend. Aber die Umsetzung bleibe die entscheidende Hürde./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 19:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Underweight
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
57.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.04%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
57.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.70%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert mittags (finanzen.ch)
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12.11.26
|Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Brenntag SE-Aktie mit Hold (finanzen.ch)
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Brenntag Hold
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|Deutsche Bank AG
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|Brenntag Hold
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|08:11
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
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|12.11.26
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