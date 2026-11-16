Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’237 0.9%  SPI 21’402 0.7%  Dow 52’125 -0.4%  DAX 26’742 0.0%  Euro 0.9243 0.0%  EStoxx50 6’381 -0.1%  Gold 3’865 -0.4%  Bitcoin 53’932 -1.5%  Dollar 0.8394 0.1%  Öl 94.3 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie in Rot: Milliardeninvestment in Werk in Grünheide geplant
Stromknappheit durch KI: Diese sechs Aktien profitieren laut Morgan Stanley - Bloom Energy vorn
Weg frei für UniCredit? EU-Kommission und Fed stimmen Commerzbank-Deal zu - Aktien geben nach
Energiekrise 2027: Bleiben Öl und Gas teuer?
Dämpfer für Tech-Aktien wie ABB, Infinicon & Co.: Asien-Verluste belasten Schweizer Werte
Suche...

Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0

53.50
CHF
0.52
CHF
0.98 %
14:42:22
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.11.2026 11:49:11

Brenntag SE Neutral

Brenntag
53.72 CHF -1.05%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Nicole Manion ging am Sonntag auf den Kapitalmarkttag mit der "One Platform"-Strategie und den Mittelfristzielen des Chemikalienhändlers ein. Insgesamt würden letztere eine klare Verbesserung gegenüber der Entwicklung zwischen 2020 und 2025 bedeuten, lägen allerdings allenfalls moderat über den Markterwartungen./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 18:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Brenntag SE Neutral
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
61.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
57.84 € 		Abst. Kursziel*:
5.46%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
58.16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.88%
Analyst Name::
Nicole Manion 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Brenntag SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Brenntag SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:49 Brenntag Neutral UBS AG
09:52 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
08:59 Brenntag Verkaufen DZ BANK
13.11.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen