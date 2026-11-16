Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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Brenntag SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Nicole Manion ging am Sonntag auf den Kapitalmarkttag mit der "One Platform"-Strategie und den Mittelfristzielen des Chemikalienhändlers ein. Insgesamt würden letztere eine klare Verbesserung gegenüber der Entwicklung zwischen 2020 und 2025 bedeuten, lägen allerdings allenfalls moderat über den Markterwartungen./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Neutral
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
61.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
57.84 €
|
Abst. Kursziel*:
5.46%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
58.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.88%
|
Analyst Name::
Nicole Manion
|
KGV*:
-
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|09:52
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|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
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|12.11.26
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|12.11.26
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