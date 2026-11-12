Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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Brenntag SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Mit dem Übergang zu einer Handelsplattform wolle der Chemikalienhändler Volumenverluste infolge der Aufspaltung in zwei Sparten wieder aufholen, schrieb Charles Eden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am Wachstum auch durch Übernahmen und Fusionen wolle das Unternehmen festhalten./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
58.40 €
|
Abst. Kursziel*:
11.30%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
57.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.93%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
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