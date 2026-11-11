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Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0

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11.11.2026 10:14:20

Brenntag SE Underweight

Brenntag
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Underweight" belassen. Chetan Udeshi geht am Mittwoch in seiner ersten Beurteilung davon aus, dass das Ergebnis für das dritte Quartal den Anlegern nicht ausreichen wird. Da die meisten Unternehmen der Branche die Schätzungen für das dritte Quartal übertroffen hätten, dürfte der Chemikalienhändler mit einem schwachen Ergebnis und dem daraus resultierenden Ausblick auf das Schlussquartal für Enttäuschung sorgen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 06:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 06:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Brenntag SE Underweight
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
47.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
59.20 € 		Abst. Kursziel*:
-20.61%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
59.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-20.50%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
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