Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Brenntag SE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Underweight" belassen. Chetan Udeshi geht am Mittwoch in seiner ersten Beurteilung davon aus, dass das Ergebnis für das dritte Quartal den Anlegern nicht ausreichen wird. Da die meisten Unternehmen der Branche die Schätzungen für das dritte Quartal übertroffen hätten, dürfte der Chemikalienhändler mit einem schwachen Ergebnis und dem daraus resultierenden Ausblick auf das Schlussquartal für Enttäuschung sorgen./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 06:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Underweight
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
59.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-20.61%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
59.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20.50%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SE
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX freundlich (finanzen.ch)
|
11:04
|Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Brenntag SE-Aktie mit Underweight (finanzen.ch)
|
10:52
|Neutral-Note für Brenntag SE-Aktie: Neue Analyse von UBS AG (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Brenntag SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
09:26
|Brenntag-Aktie verliert dennoch: Konzern sieht sich beim Jahresergebnis am oberen Ende der Spanne (Dow Jones)
Analysen zu Brenntag SE
|10:46
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:14
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|08:21
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:14
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|08:21
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|10:14
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:00
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|08:21
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|54.42
|-1.73%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Vestas Wind Systems A-S Overweight
|10:54
|
UBS AG
Delivery Hero Neutral
|10:48
|
UBS AG
Henkel vz. Neutral
|10:48
|
UBS AG
Vodafone Group Sell
|10:47
|
UBS AG
Infineon Neutral
|10:46
|
Warburg Research
Brenntag Hold
|10:45
|
Warburg Research
Medios Buy