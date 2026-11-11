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Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0

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11.11.2026 10:46:58

Brenntag SE Hold

Brenntag
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Chemikalienhändlers habe im erwarteten Rahmen gelegen, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch in seiner ersten Beurteilung. Der außergewöhnliche Rückenwind aus dem Vorquartal habe nachgelassen. Der Fokus liege nun auf dem Kapitalmarkttag am darauffolgenden Donnerstag./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:10 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
59.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
59.24 € 		Abst. Kursziel*:
-0.41%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
59.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.20%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
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