NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Der Nettogewinn des Ölkonzerns habe die Markterwartung verfehlt, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Volumen des angepeilten Aktienrückkaufs liege am unteren Ende der Prognosespanne./bek/gl;