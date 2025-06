FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Die Sorgen am Markt seien übertrieben, schrieb Jan Koch am Donnerstag angesichts des Kursverlustes der Aktie in den vergangenen Monaten und der damit einhergehenden Volatilität./ajx/gl;