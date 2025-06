Schwache Performance in Europa: STOXX 50 gibt nach

Um 15:41 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.18 Prozent auf 4’578.24 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.013 Prozent auf 4’587.05 Punkte an der Kurstafel, nach 4’586.47 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4’575.18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4’596.21 Punkten.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 0.197 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, einen Wert von 4’463.23 Punkten auf. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 11.03.2025, bei 4’542.76 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.06.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’515.85 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 5.52 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4’826.72 Punkte. Bei 3’921.71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit BAT (+ 1.27 Prozent auf 35.44 GBP), UBS (+ 1.17 Prozent auf 26.84 CHF), Rolls-Royce (+ 1.02 Prozent auf 8.89 GBP), GSK (+ 0.83 Prozent auf 15.21 GBP) und Richemont (+ 0.75 Prozent auf 154.85 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Intesa Sanpaolo (-1.14 Prozent auf 4.86 EUR), SAP SE (-1.02 Prozent auf 263.00 EUR), Diageo (-0.83 Prozent auf 19.81 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.82 Prozent auf 47.30 CHF) und Novartis (-0.46 Prozent auf 97.12 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 14’816’135 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 309.962 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.05 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch