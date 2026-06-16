ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW nach einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Diese komme angesichts sehr schwacher Trends auf dem chinesischen Markt seit Jahresbeginn nicht überraschend, schrieb Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kürzung der Ziele durch den Autobauer sei jedoch größer ausgefallen als von ihm und dem Markt erwartet. Der Chef und der Finanzchef hätten in einer Telefonkonferenz keine weiteren Details genannt und auf einen Kapitalmarkttag im September verwiesen./bek/ajx;