Bilfinger 51.36 CHF -1.42% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Bilfinger nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Der Industriedienstleister habe sich zu seinem Geschäftsmodell, der Zurückhaltung der Kunden seit den Zweitquartalszahlen und seinem Kostensenkungsprogramm geäußert, schrieb Andreas Wolf am Montag. Zudem seien die Ziele für 2030 bestätigt worden. Die Quartalszahlen am 11. November sollten einen einprozentigen Umsatzrückgang sowie ein um 16,4 Prozent gesunkenes bereinigtes Ergebnis (Ebita) belegen. Die Aktie erscheine zwar attraktiv bewertet. Für einen Anstieg müsse sich die operative Dynamik aber beschleunigen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.