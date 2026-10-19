Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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Bilfinger SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Bilfinger nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Der Industriedienstleister habe sich zu seinem Geschäftsmodell, der Zurückhaltung der Kunden seit den Zweitquartalszahlen und seinem Kostensenkungsprogramm geäußert, schrieb Andreas Wolf am Montag. Zudem seien die Ziele für 2030 bestätigt worden. Die Quartalszahlen am 11. November sollten einen einprozentigen Umsatzrückgang sowie ein um 16,4 Prozent gesunkenes bereinigtes Ergebnis (Ebita) belegen. Die Aktie erscheine zwar attraktiv bewertet. Für einen Anstieg müsse sich die operative Dynamik aber beschleunigen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bilfinger SE Hold
|
Unternehmen:
Bilfinger SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
56.35 €
|
Abst. Kursziel*:
11.80%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
55.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.90%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
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