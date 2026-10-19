Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’321 -0.5%  SPI 20’198 -0.5%  Dow 52’002 -0.3%  DAX 25’417 -0.8%  Euro 0.9231 -0.3%  EStoxx50 6’157 -0.8%  Gold 4’176 0.2%  Bitcoin 68’160 0.9%  Dollar 0.8246 -0.1%  Öl 107.1 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Lindt1057075Swiss Re12688156
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt
Analyse: Buy-Bewertung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von Deutsche Bank AG
GSK-Aktie nahezu unverändert: Lungenkrebsmittel liefert erfreuliche Studie-Daten
DHL-Aktie dennoch unter Druck: Gewinnziel für dieses Jahr hochgeschraubt
HUGO BOSS-Aktie kaum verändert: Frasers Group stockt Beteiligung auf
Suche...
Plus500 Depot

Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006

51.20
CHF
0.50
CHF
0.99 %
09:46:59
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.10.2026 07:31:01

Bilfinger SE Hold

Bilfinger
51.36 CHF -1.42%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Bilfinger nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Der Industriedienstleister habe sich zu seinem Geschäftsmodell, der Zurückhaltung der Kunden seit den Zweitquartalszahlen und seinem Kostensenkungsprogramm geäußert, schrieb Andreas Wolf am Montag. Zudem seien die Ziele für 2030 bestätigt worden. Die Quartalszahlen am 11. November sollten einen einprozentigen Umsatzrückgang sowie ein um 16,4 Prozent gesunkenes bereinigtes Ergebnis (Ebita) belegen. Die Aktie erscheine zwar attraktiv bewertet. Für einen Anstieg müsse sich die operative Dynamik aber beschleunigen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Bilfinger SE Hold
Unternehmen:
Bilfinger SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
56.35 € 		Abst. Kursziel*:
11.80%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
55.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.90%
Analyst Name::
Andreas Wolf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bilfinger SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Bilfinger SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:31 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Bilfinger Buy UBS AG
16.10.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Bilfinger Market-Perform Bernstein Research
28.09.26 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen