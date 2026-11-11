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Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006

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12.11.2026 09:53:22

Bilfinger SE Buy

Bilfinger
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn lobte am Mittwoch den stabilen Quartalsbericht des Dienstleistungskonzerns. Schritt für Schritt werde wieder Vertrauen aufgebaut./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
Unternehmen:
Bilfinger SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
62.15 € 		Abst. Kursziel*:
60.90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
61.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62.73%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
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09:53 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
07:31 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.10.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.10.26 Bilfinger Buy UBS AG
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