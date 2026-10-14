Bilfinger 51.96 CHF 2.19% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Nach der jüngsten Gewinnwarnung rechne er mit einem schwächeren Quartalsausweis des Baudienstleisters, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebita) dürfte um 20 Prozent gesunken sein./edh/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.