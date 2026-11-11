Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’054 0.1%  SPI 21’195 0.2%  Dow 52’486 0.5%  DAX 26’663 1.2%  Euro 0.9227 -0.1%  EStoxx50 6’393 1.0%  Gold 3’961 -0.7%  Bitcoin 61’187 -0.6%  Dollar 0.8331 0.0%  Öl 93.2 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
BaFin bestraft Deutsche Bank wegen Beschwerden und Depotüberträgen – Aktie im Blick
Santhera-Aktie im Fokus: Vertriebsvereinbarung mit SteinCares für Agamree unterzeichnet
ALSO-Aktie im Fokus: Konzern gründet Gemeinschaftsunternehmen für den Ausbau in den USA
1&1-Aktie im Fokus: Mobilfunker steigert Erlöse und Gewinn
Wacker Neuson-Aktie im Fokus: Konzern blickt bei der Marge etwas vorsichtiger nach vorn
Suche...
Plus500 Depot

Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006

55.65
CHF
-1.80
CHF
-3.13 %
11.11.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2026 07:31:32

Bilfinger SE Hold

Bilfinger
56.99 CHF -2.98%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Nur eine Kontrakterweiterung habe im dritten Quartal die Auftragseingänge des Infrastrukturkonzerns angetrieben, schrieb Andreas Wolf am Mittwoch. 2027 erwarte der Konzernchef aber ein normalisiertes Jahr, das noch unterstützt werde durch Aufträge, die aus dem Jahr 2026 verschoben wurden./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 18:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Bilfinger SE Hold
Unternehmen:
Bilfinger SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
62.20 € 		Abst. Kursziel*:
1.29%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
62.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.88%
Analyst Name::
Andreas Wolf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bilfinger SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Bilfinger SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
19.10.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.10.26 Bilfinger Buy UBS AG
16.10.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Bilfinger Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen